Тюмень накрыла апокалиптическая песчаная буря - ВИДЕО

22 мая 2018 10:17

Сильный ураган обрушился на Тюмень. По данным регионального управления МЧС, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. Местные жители поделились в соцсетях фотографиями и видеозаписями бури. В нескольких местах города она подняла в воздух песок - по словам очевидцев, это напомнило кадры из фильмов. Один из таких роликов опубликован в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Это не кадры из нового фильма-катастрофы. Это вчерашний ураганный ветер в Тюмени", - комментируют видео во "ВКонтакте". Многие другие пользователи интернета приводят такое же сравнение.

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Нажмите на видео для просмотра:
Тюмень накрыла апокалиптическая песчаная буря

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