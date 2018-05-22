В США украинского подростка оштрафовали на 36 млн долларов - ВИДЕО

В США нашли виновника крупных лесных пожаров в штате Вашингтон, которые произошли в прошлом году. Им оказался 15-лентний подросток из Украины, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

На суде мальчик признался, что взрывал петарды в лесу и случайно поджег траву. В результате огонь охватил площадь более двухсот квадратных километров. Несмотря на чистосердечное признание, подростку предстоит оплатить штраф в размере 36 миллионов долларов. Именно во столько штат оценил ущерб от пожара.

Адвокаты пытались оспорить решение и заявляли, что таких денег у подростка и его родителей попросту нет, однако судья остался непреклонен. Теперь семья из Одессы должна ежемесячно выплачивать по 5 тысяч долларов. Кроме того, подросток должен написать 150 писем с извинениями людям, которые пострадали от пожара.

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