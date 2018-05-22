В Афганистане около 20 силовиков погибли в столкновениях с талибами

Около 20 представителей сил безопасности Афганистана погибли в столкновениях с боевиками из радикального движения "Талибан" в афганской провинции Газни в центральной части страны. Об этом сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти, передает Day.Az.

Столкновения произошли в ходе масштабного наступления боевиков сразу в нескольких районах провинции. Как заявил представитель администрации провинции Насир Ахмад Факир, в результате нападений талибов погиб глава полиции одного из районов провинции и командир резервной части. По его словам, боевики захватили и взорвали штаб-квартиру полиции в районе Джагхату.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться нестабильной. В некоторых районах страны проводит наступление радикальное движение "Талибан", также на территории государства усилилось влияние "Исламского государства". Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, ситуация в Афганистане не становится стабильней, что дает возможность перехода через эту страну формирований террористов в сопредельные государства.

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