Почему Россию стали сравнивать с медведем

Почему испокон веков визуальным маркером России был медведь? Не орел, который изображен на российском гербе, не преданная собака и даже не лось, которым так богаты русские леса.

Путевые заметки Любой уважающий себя европеец-путешественник в своих записках о России обязательно упоминал медведя. Одни рассказывали забавные истории с участием мишек, другие описывали эффектные экипажи и сани, украшенные шикарными медвежьими шкурами, передает Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Английский поэт Джон Тербервилль, гостивший в Москве в 1568-1569 годах, писал о том, что в знак особого почета гостю вместо постели предлагали отдохнуть на медвежьей шкуре, подушку при этом заменяли седлом. "В России не бывает другого покрова", - так убежденно провозглашал англичанин. Не обошли вниманием и главную поп-культуру России - медвежьи потехи.

По пресловутым русским дорогам странствовали ватаги с ручными медведями, способными танцевать, кувыркаться и даже попрошайничать. Так, Джильс Флетчер, британский поэт, дипломат и просто путешественник, много повидал на своем веку, но никогда не видел праздно шатающихся по столице полудиких зверей. В своих записках он писал: "Диких медведей, ловимых обычно в ямы или тенетами, держат в клетках.

В назначенный день и час собирается двор и несметное количество людей пред феатром, где должно пройти поединку; Там является смелый боец с рогатиною, и выпускают медведя, который, видя его, становится на дыбы, рвет и стремится к нему с отверстым зевом. Охотник недвижим: смотрит, метит - и сильным махом всаживает рогатину в зверя, а другой конец ее пригнетает к земле ногой.

Уязвленный, яростный медведь лезет грудью на железо, орошает его своею кровию и пеной, ломит, грызет древко, и если одолеть не может, то, падая на бок, с последним глухим ревом издыхает. Народ, доселе безмолвный, оглашает площадь громкими восклицаниями живейшего удовольствия, и героя ведут к погребам царским пить за государево здравие...".

По другим свидетельствам, в Москве Иоанн Грозного на 100 человек приходилось примерно по одному топтыгину. Бояре и богатые купцы, как правило, держали в своих палатах и теремах хотя бы одного медведя "для души". Зайдя в какой-нибудь людный кабак того времени, вы обязательно бы увидели косолапого.

Причем, порой сидящего с громкой компанией и лакающего наливку. Московитское чудище Неудивительно, что русские медведи шли на экспорт в европейские страны преимущественно из России, превратившись в настоящий бренд.

Например, в 1749 году газета "Кембриджская хроника" опубликовала рекламу, приглашающую европейцев собственными глазами увидеть травлю "великого московитского медведя".

В труппе каждого кочующего цирка непременно был медведь, и даже если он был пойман не на российских просторах, зрителю неустанно повторяли, что это кровожадное и лохматое чудище - самый что ни на есть настоящий "московитский" медведь. Европейцы, кстати, активно муссировали слухи о том, что скоморохи с медведями, которых развелось огромное множество, шпионы московского великого князя.

Рождение образа Любовь к медведям в России нашла свое отражение в западных карикатурах. Первое аллегорическое изображение нашей страны в виде медведя появилось в рукописи 1507 года, которая, скорее всего, принадлежала некоему Яну из Глогова. На картинке Европа-дракон противостоит медведю-Азии, на теле последнего Московия занимает центральное место.

В 1526 году австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн в своем описании лютой русской зимы и царящего голода создал образ медведей, ломящихся в крестьянские избы.

Эта картинка настолько пришлась по душе иностранцам, что она легла в основу многочисленных анекдотов. Единичные случаи появления диких медведей зимой в российских селах и маленьких городах стали восприниматься как регулярное событие, которое весьма характерно для всей страны в целом.

Не последнюю роль здесь сыграл и образ скоромоха с ручным медведем. Так что со временем частное описание одного случая превратилось в стереотип о разгуливающих по Красной площади медведях.