Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью

Американская 30-летняя модель Кейтлин Стикелс не то что мечтать - и подумать не могла, что ей предстоит будущее на обложках журналов и с фотосессиями лучших фотографов мира. Об этом сообщает Day.Аz со ссылкой на woman.rambler.ru.

Дело в том, что природа наделила Кейтлин редким генетическим заболеванием, которое врачи именуют как патология Шмида-Фраккаро, в простонародье -"синдром кошачьего глаза".

Эта болезнь происходит от нарушения в системе хромосом и проявляется дефектами в радужной оболочке глаза, в нарушениях работы почек и сердца. В случае Кейтлин болезнь коснулась лишь лица, заметно повлияв на его черты. Девушка признается, что именно теперь, после того как она смогла показать себя, она почувствовала себя по-настоящему счастливой.