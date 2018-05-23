Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью
23 мая 2018 02:12 168
Американская 30-летняя модель Кейтлин Стикелс не то что мечтать - и подумать не могла, что ей предстоит будущее на обложках журналов и с фотосессиями лучших фотографов мира. Об этом сообщает Day.Аz со ссылкой на woman.rambler.ru.
Дело в том, что природа наделила Кейтлин редким генетическим заболеванием, которое врачи именуют как патология Шмида-Фраккаро, в простонародье -"синдром кошачьего глаза".
Эта болезнь происходит от нарушения в системе хромосом и проявляется дефектами в радужной оболочке глаза, в нарушениях работы почек и сердца. В случае Кейтлин болезнь коснулась лишь лица, заметно повлияв на его черты. Девушка признается, что именно теперь, после того как она смогла показать себя, она почувствовала себя по-настоящему счастливой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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