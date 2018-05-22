Облако ядовитого газа накрыло Гавайи - ВИДЕО

Огромное ядовитое облако повисло над Гавайями. Выброс токсичного газа произошел из-за химической реакции: раскаленная лава достигла соленых вод океана и этот лавовый туман распространился по всему южному побережью острова, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Власти уже предупредили туристов, автомобилистов и особенно серфингистов держаться подальше от опасных испарений. Уже зафиксировано свыше 23 трещин, извергающих на поверхность потоки раскаленной магмы.

По мнению специалистов, из-за такой активности вулкана Килауэа остров Гавайи скоро может стать полностью непригодным для жизни.

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