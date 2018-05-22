Лавров и Чавушоглу обсудили урегулирование конфликта в Сирии

22 мая 2018 14:19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых обсуждались вопросы сирийского урегулирования в астанинском формате с учетом итогов Конгресса нацдиалога Сирии на площадке в Сочи.  Об этом передает Day.Az со  ссылкой на riafan.ru.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии в формате "Астаны" на основе резолюции Совета Безопасности ООН, а также учитывая результаты сирийской конференции, состоявшейся 29-30 января в Сочи. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, что итогом масштабного форума по Сирии стало создание Конституционной комиссии, которая продолжит работу в женевском офисе ООН. Делегации Ирака и ряда других стран ближневосточного региона приняли участие в Конгрессе в качестве наблюдателей.

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