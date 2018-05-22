В Афганистане прогремел взрыв, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

22 мая 2018 14:28

14:28

Число погибших в результате взрыва в афганском городе Кандагар во вторник увеличилось до шести, 37 человек получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство Пажвак, передает Day.Az.

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13:44

Взрыв произошел во вторник в одном из районов афганского города Кандагар, два человека погибли, 25 получили ранения. Об этом сообщает телеканал 1TF со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению очевидцев, подорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. По данным СМИ, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Другие обстоятельства уточняются.

Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

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