Гонщик спас соперника на трассе невероятным прыжком - ВИДЕО

Уникальный прыжок на скорости 200 километров в час совершил чешский мотогонщик на чемпионате во Франции, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На повороте перед Якобом Корнфилдом упал его соперник. Избежать столкновения за доли секунды не было практически никаких шансов, и тогда спортсмен решился - перепрыгнул через мотоцикл упавшего мотогонщика.

Всего несколько сантиметров над землей, но спортсмены признаются: этот прыжок спас их обоих. Чех сумел, кстати, приземлиться на гравий и продолжить заезд, но прибыл шестым.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

