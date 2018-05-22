В учениях НАТО в Литве примут участие 4 тыс. человек из 15 стран

Около 40 военных кораблей из 15 стран прибудут в Клайпедский морской порт Литвы для участия в международных учениях военно-морских сил Baltops-2018.

Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-офицер ВМС Литвы Рамунас Кажерскас, передает Day.Аz.

"В учениях на море Baltops-2018 примут участие 37 военных кораблей из 15 стран, которые придут в Клайпеду 31 мая", - сказал он.

В маневрах примут участие 14 стран - членов НАТО, а также партнер альянса - Швеция.

Как пояснил Кажерскас, наземная фаза международных маневров - так называемая конференция планирования - пройдет в Клайпеде 1-2 июня, после чего корабли 3 июня выйдут в море для осуществления поставленных задач. "Учения, в которых задействовано около 4 тыс. военных моряков, пройдут в северной части Балтийского моря", - сказал пресс-офицер.

Участникам учений предстоят отработка маневрирования в составе группы кораблей, стрельбы, операции по конвоированию, противовоздушной обороне и антитеррористической защите, поиску мин и их обезвреживанию, борьбе с подводными лодками вероятного противника, высадке десанта.

Международные учения ВМС Baltops проводятся ежегодно с 1997 года.