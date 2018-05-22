Турция отправит астронавтов в космос

Одной из целей Турции является отправка астронавтов в космос, и к реализации этой задачи планируется приступить, после того как в стране будет создано национальное космическое агентство. Об этом сказал Trend во вторник источник в правительстве Турции, передает Day.Az.

Как отметил источник, в настоящее время в Турции ведутся работы по созданию национального космического агентства. "Создания национального космического агентства в Турции является одним из важнейших приоритетов для турецкого правительства", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что на формирование Национального космического агентства в Турции, создание которого запланировано к 2023 году, будет предоставлено 6 миллиардов долларов США.

Напомним, что проект создания национального космического агентства в Турции является вторым крупнейшим начинанием в Турции после строительства судоходного канала в Стамбуле.

Территория Национального космического агентства составит 500 гектаров, при этом 100 гектаров планируется отвести под строительство специального центра по развитию космических технологий.

Агентство создается в целях обеспечения национальных интересов Турции. Штаб-квартира агентства будет расположена в Анкаре

Напомним, что в феврале 2017 года на рассмотрение парламента Турции был передан законопроект о создании Национального космического агентства.

Отметим, что впервые о создании Национального космического агентства правительство Турции объявило в январе 2016 года.

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