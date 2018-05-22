Ребенка затянуло в эскалатор пока родители занимались шоппингом в ТЦ - ВИДЕО
22 мая 2018 16:35 341
Печальная история шоппинга произошла в Китае. Мальчик остался без присмотра, пока родители были очень заняты покупками в торговом центре.
На кадрах видеозаписи видно, как ребенок забирается на ленту эскалатора и движется вверх, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На самом верху эскалатора его рука попадает в эскалатор и застревает там. Находившийся рядом с ним мальчик не успевает вовремя среагировать на инцидент.
Лишь спустя несколько минут эскалатор был остановлен.
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