Ребенка затянуло в эскалатор пока родители занимались шоппингом в ТЦ - ВИДЕО

Печальная история шоппинга произошла в Китае. Мальчик остался без присмотра, пока родители были очень заняты покупками в торговом центре.

На кадрах видеозаписи видно, как ребенок забирается на ленту эскалатора и движется вверх, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На самом верху эскалатора его рука попадает в эскалатор и застревает там. Находившийся рядом с ним мальчик не успевает вовремя среагировать на инцидент.

Лишь спустя несколько минут эскалатор был остановлен.

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