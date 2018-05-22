Пассажир снял на видео момент выкатывания самолета за пределы полосы в Астане - ВИДЕО

Пассажиры самолета сняли на видео, как лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Астане, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находилось более 100 человек.

По некоторым данным, повреждение получил один из двигателей самолета.

В результате инцидента никто не пострадал.

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