Пассажир снял на видео момент выкатывания самолета за пределы полосы в Астане - ВИДЕО
22 мая 2018 16:43 343
Пассажиры самолета сняли на видео, как лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Астане, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ранее сообщалось, что на борту самолета находилось более 100 человек.
По некоторым данным, повреждение получил один из двигателей самолета.
В результате инцидента никто не пострадал.
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