Как "Реал" и "Ливерпуль" готовятся к финалу Лиги чемпионов в Киеве - ВИДЕО

Мадридский Реал и английский Ливерпуль продолжают подготовку к главному поединку сезона - финалу Лиги чемпионов, который состоится 26 мая в Киеве в НСК "Олимпийский". "Мерсисайдцы" провели открытую тренировку на домашнем стадионе в понедельник, а сегодня двери своей базы открыл "Королевский клуб". Все, что нужно знать о финале Лиги чемпионов в Киеве, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Команды провели занятие в хорошем настроении, футболисты улыбались и с удовольствием выполняли упражнения. Внимание журналистов было приковано к лидерам команд - Криштиану Роналду и Мохамеду Салаху.

Португалец в текущем евросезоне наколотил уже 15 мячей и готовится установить в Киеве рекорд - Роналду может стать первым футболистом, побеждавшим в Лиге чемпионов пять раз.

Салах еще не побеждал в главном еврокубковом турнире, но проводит просто феноменальный сезон. С первого раза египтянин стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги и завоевал звание лучшего игрока в Англии.

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