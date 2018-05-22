В Дагестане затопило несколько городов - ВИДЕО

22 мая 2018 17:59

Сильные дожди с градом обрушились на Дагестан, в результате несколько городов и сел оказались под водой. Видеозапись с затопленных улиц населенных пунктов опубликовали "Аргументы и факты".

Потоп случился после того, как из-за ливня река вышла из берегов в Акушинском и Левашинском районах. Потоки воды местами очень сильные, местные жители не выходят на улицу. Пострадали некоторые дома и автомобили. Жертв среди населения нет, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Последствия наводнения уже начали ликвидировать. Восстановлена часть размытых сельских дорог.

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Дагестан затопило

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