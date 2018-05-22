В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция применила водомет и слезоточивый газ для разгона хулиганов, затесавшихся в колонну участников многотысячного шествия против государственной социальной политики в Париже, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Париже проходит акция протеста против государственной социальной политики

Как правило, основные беспорядки происходят в начале колонны, где идет радикально настроенная молодежь, одетая в черное. Для того, чтобы утихомирить хулиганов, полиция была вынуждена использовать водомет и неоднократно применяла слезоточивый газ.

Действия полиции вызывают недовольство даже менее радикально настроенных участников акции протеста. Они призывают стражей порядка "убраться" и "отойти". Сами же хулиганы кричат "Все ненавидят полицию".

Полиция применила водомет и слезоточивый газ для разгона хулиганов, затесавшихся в колонну участников многотысячного шествия против государственной социальной политики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

В Париже проходит акция протеста против государственной социальной политики

Как правило, основные беспорядки происходят в начале колонны, где идет радикально настроенная молодежь, одетая в черное. Для того, чтобы утихомирить хулиганов, полиция была вынуждена использовать водомет и неоднократно применяла слезоточивый газ.

Действия полиции вызывают недовольство даже менее радикально настроенных участников акции протеста. Они призывают стражей порядка "убраться" и "отойти". Сами же хулиганы кричат "Все ненавидят полицию".

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