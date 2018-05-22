В Пакистане из-за аномальной жары погибли более 60 человек
22 мая 2018 20:19 207
В Пакистане из-за установившейся аномальной жары за три дня погибли 65 человек. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным местных синоптиков, температура воздуха в городе Карачи на юге страны достигла 44 °C.
Отмечается, что ситуация усугубляется перебоями в подаче электроэнергии по всему городу и продолжающимся постом в священный месяц Рамадан, во время которого многие мусульмане воздерживаются от еды и питья в дневное время.
Людям советуют не выходить на улицу в дневное время и пить много воды.
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