СМИ: Популярного ведущего Первого канала могут посадить на 4 года

Звезда Первого канала Дмитрий Борисов может оказаться за решеткой. Занявшего в прошлом году место Андрея Малахова в "Пусть говорят" ведущего могут лишить свободы на четыре года, сообщает издание "Дни.ру".

Неделю назад стало известно, что народный артист СССР Армен Джигарханян вновь был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Как считает друг знаменитого режиссера, причиной этого отчасти стала неутихающая шумиха вокруг его имени. Журналисты продолжают атаковать артиста, постоянно карауля у его подъезда и звоня в домофон, а на Первом канале не прекращается серия шоу "Пусть говорят" с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

"Друга Джигарханяна возмутило показанное в "Пусть говорят" видео, снятое на скрытую камеру, в котором показали немощного режиссера в клинике. "Неоднократно направляли официальный запрет на использование образа Армена Борисовича. Я лично обращался к руководителю Первого канала Константину Эрнсту. Нами были направлены письма во все государственные органы, которые могут как-то повлиять на политику Первого канала страны. Из всех инстанций приходят официальные отписки. Не официально мне сказали, что программы расписаны до сентября и вряд ли кто-то будет вмешиваться", - заявил он.

Как отмечает издание "Дни.ру", ведущего "Пусть говорят" Дмитрия Борисова могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет, если будет доказано, что он нарушил неприкосновенность частной жизни Джигарханяна, используя свое служебное положение. "Заявление в СК на возбуждение уголовного дела по статье 137. Готовим заявление в суд. Заявления были поданы на прошлой неделе, сроки рассмотрения еще не прошли", - отметили друзья Джигарханяна.

По словам друга режиссера, после подачи заявления в Следственный комитет на Первом канале ему начали угрожать. "Сначала звонили общие знакомые с просьбами забрать заявление. Затем стали поступать звонки от руководства канала с откровенными угрозами. Говорили, что мы не понимаем, с кем связались, что нас ждут большие личные проблемы", - поведал он.