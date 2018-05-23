Цены на нефть сильно замедлили рост

Нефть во вторник вечером торгуется без единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов: цена на Brent продолжает слабо подниматься, хотя рост значительно замедлился, а цена на WTI снижается, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на 23:37 (GMT+4) стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,11% - до 79,31 доллара за баррель. При этом ранее во вторник Brent дорожала почти до 80,5 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 0,48% - до 72 долларов за баррель.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны. Аналитики, которых цитирует агентство Рейтер, считают, что эти меры могут негативно повлиять на объемы добычи нефти в стране и ее экспорт.

"Эффект (от санкций - ред.) связан с опасениями, что еще больше баррелей нефти уйдет с мирового рынка", - приводит агентство мнение старшего инвестиционного стратега U.S. Bank Wealth Management Роба Хауорта (Rob Haworth).

С другой стороны, негативным фактором для нефти стало сообщение Рейтер со ссылкой на источники о том, что страны ОПЕК на заседании в июне могут принять решение об увеличении добычи нефти.

Вместе с тем снижение стоимости WTI может объясняться "обычной волатильностью" в конце торгового дня, считает аналитик по сырьевым товарам Schneider Electric Робби Фрейзер (Robbie Fraser).