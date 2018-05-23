В Турции уничтожены свыше 10 террористов

23 мая 2018 10:44

В рамках контртеррористической операции, проведенной в турецких провинциях Карс и Сиирт, было уничтожено 15 боевиков РПК. Об этом говорится в сообщении Генштаба Турции распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что в провинции Карс уничтожено 12 террористов, а в провинции Сиирт 3 террориста.

Также сообщается, что накануне в Турции был ликвидирован один из особо опасных террористов РПК.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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