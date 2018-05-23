Греция использовала меньше половины из выделенной ей финпомощи

Греция, которая с 2010 года из-за кризиса потеряла доступ на международные финансовые рынки и вынуждена брать деньги у "тройки" международных кредиторов, использовала менее 40 миллиардов евро из третьей программы помощи объемом 86 миллиардов евро. Об этом говорится в докладе "Стратегия развития для будущего", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

План Минфина предусматривает основные направления развития греческой экономики после выхода из соглашений с кредиторами, по которым Греция получала кредиты в обмен на проведение реформ.

Греческое государство 12 июля 2015 года заключило трехлетнее соглашение о финансировании с Европейским механизмом стабильности, на общую сумму 86 миллиарда евро.

"По сей день были выплачены 39,4 миллиарда евро, из которых 5,4 миллиарда были направлены на рекапитализацию двух системных банков - Национального банка Греции (National bank of Greece) и Банка Пирея (Piraeus Bank), которая состоялась в декабре 2015 года", - говорится в документе.

По мнению авторов доклада, устойчивость госдолга имеет жизненно важное значение для успеха целостной стратегии развития. "Государства-члены Еврозоны уже продемонстрировали свою готовность осуществлять конкретные меры, чтобы облегчить греческий долг, с тем чтобы обеспечить его устойчивость. Некоторые краткосрочные меры по смягчению долгового бремени, начатые в начале 2017 года, были завершены в конце года. Ожидается, что среднесрочные меры будут реализованы в конце программы, хотя их размеры и масштабы еще не установлены. В то же время обсуждается в среднесрочном плане механизм борьбы с будущими долговыми кризисами", - говорится в плане.

Решающее соглашение по долгу, а также тот факт, что Греция успешно вернулась на международные финансовые рынки и создает наличный фонд перед выходом из программы помощи, уменьшит неопределенность, полагают авторы доклада.

Внешняя финансовая помощь Греции была начата в 2010 году и одной из ее целей является возвращение страны к полноценному и самостоятельному финансированию своих нужд на рынках капитала, без кредитной поддержки от МВФ или стабфондов еврозоны. Первые две программы не достигли окончательно этой цели, и их пришлось дополнять новыми пакетами помощи. Сейчас идет третья программа помощи и, как надеются в ЕС, она будет последней и закончится в изначально запланированный срок - в августе текущего года.

В рамках нынешней программы финпомощи кредиты Греции выдавал пока только Европейский механизм стабильности (ESM). Как ранее сообщил его глава Клаус Реглинг, ESM намерен дать стране значительный по размеру последний транш кредита для наполнения подушки безопасности.

Размер транша, как ожидается, будет обсуждаться на совете министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) 24 мая.

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