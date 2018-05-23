Названы самые популярные спортсмены мира - Видео

Американский спортивный телеканал ESPN назвал сотню самых популярных спортсменов мира. Первую строчку занял нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Второе место у баскетболиста Леброна Джеймса, третье - у прославленного аргентинца Лионеля Месси, четвертое - у футболиста ПСЖ Неймара, пятое занял теннисист Роджер Федерер.

В десятку также вошли гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Кевин Дюрант, теннисист Рафаэль Надаль, ещё один баскетболист - Стефен Карри и гольфист Фил Микельсон.

Единственная россиянка - теннисистка Мария Шарапова - оказалась на 21-м месте. Также в рейтинг попали украинец Владимир Кличко, он на 74-м месте, и казахстанец Геннадий Головкин - 61-е место.

Для расчёта популярности учитывалось количество подписчиков спортсменов в социальных сетях, их доходы и количество запросов в Google.

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