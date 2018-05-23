Названы самые популярные спортсмены мира - Видео

23 мая 2018 12:10

Американский спортивный телеканал ESPN назвал сотню самых популярных спортсменов мира. Первую строчку занял нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Второе место у баскетболиста Леброна Джеймса, третье - у прославленного аргентинца Лионеля Месси, четвертое - у футболиста ПСЖ Неймара, пятое занял теннисист Роджер Федерер.

В десятку также вошли гольфист Тайгер Вудс, баскетболист Кевин Дюрант, теннисист Рафаэль Надаль, ещё один баскетболист - Стефен Карри и гольфист Фил Микельсон.

Единственная россиянка - теннисистка Мария Шарапова - оказалась на 21-м месте. Также в рейтинг попали украинец Владимир Кличко, он на 74-м месте, и казахстанец Геннадий Головкин - 61-е место.

Для расчёта популярности учитывалось количество подписчиков спортсменов в социальных сетях, их доходы и количество запросов в Google.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Криштиану Роналду лучшие голы за Реал Мадрид (ТОП 50)

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az