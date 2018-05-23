Полиция США своеобразно "отблагодарила" велосипедиста, "разминировавшего" рюкзак - ВИДЕО

Офицеры полиции города Милуоки, штат Висконсин, скрутили велосипедиста, который не дождался саперов и "обезвредил" подозрительную сумку самостоятельно. Инцидент, о котором сообщает канал WTMj-TV, попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

В ролике мужчина пересекает полицейскую ленту на велосипеде, открывает рюкзак, вываливает наружу его содержимое, после чего разводит руками и, по всей видимости, собирается ехать дальше. В это время на него резко набрасываются три человека.

О бесхозном предмете экстренным службам сообщили около семи утра в понедельник. В тот момент, когда вмешался велосипедист, полиция и саперы как раз обсуждали дальнейшие действия.

По данным СМИ, "обезвредившего" сумку мужчину взяли под стражу. Какие именно обвинения ему предъявили, неизвестно.

В комментариях к видео велосипедиста называют героем, а полицию обвиняют в некомпетентности. "Полицейские были в ярости, потому что он позарился на их свободное время. Они, наверное, собирались там торчать еще много часов", - предполагает MadmanGoneMad2012.

"Возьмите этого парня в штат и увольте бригаду неженок, боящихся собственной тени", - посоветовал watchtheirhands.

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