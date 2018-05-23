Страшное ДТП в Киеве, есть погибшие - Видео

На Украине во Львовской области произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика, в результате которой погибло шесть человек. Ещё три человека госпитализированы. Как сообщили в ГУ Нацполиции по области, ДТП произошло сегодня около 7:20 на трассе Киев - Чоп около села Вербляны, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

УНН передаёт, что на месте происшествия работают полицейские. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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