Vivo анонсировала смартфон с выдвигающейся камерой - ВИДЕО

Китайская компания Vivo выпустила тизер нового девайса, оснащённого выдвижной селфи-камерой. Презентация аппарата состоится 12 июня в Шанхае, передаёт TechRadar.

Вендор не сообщил названия девайса, показав только полуминутный видеоролик. Появившийся в нём телефон имеет необычную фронтальную камеру, которая расположена не на передней панели, а выдвигается по необходимости из верхнего торца. Основная камера расположена на задней панели, она состоит из двух сенсоров. Судя по видео, девайс также оснастят дактилоскопическим сенсором, спрятанным в дисплее, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Ранее подобный аппарат уже демонстрировался Vivo под названием Apex Concept, однако устройство было представлено в качестве концепта. Данное техническое решение хоть и смотрится необычно, зато позволит производителю добиться полноразмерного дисплея без "моноброви". Презентация смартфона состоится 12 июня в Шанхае.

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