В Венгрии жуткое ДТП унесло жизни 9 человек - ВИДЕО

Во вторник, 22 мая, в Венгрии румынский микроавтобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли девять человек. Среди погибших также водитель автобуса, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

Об этом сообщает Romania TV.

Произошло лобовое столкновение. Среди погибших - семеро граждан Румынии. Микроавтобус был зарегистрирован в румынском округе Муреш и вез людей из Словении в Румынию.

По данным посольства Румынии в Венгрии, микроавтобус превысил скорость, а столкновение с грузовиком произошло во время обгона. Во время поездки мужчина вел прямую трансляцию в Facebook за рулем. Вероятно и стало основной причиной трагедии.

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