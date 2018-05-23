Сирийские войска выбили боевиков из пригородов Дамаска - ВИДЕО
Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что сирийские войска завершили операцию по освобождению пригородов Дамаска, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел масштабную гуманитарную операцию в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Ярмуке.
"Во избежание напрасных потерь и жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска выведено 188 тысяч 234 человека, среди которых 28 тысяч 725 боевиков", - уточнил Рудской.
По его словам, большая часть мирных жителей вернулись в свои дома.
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