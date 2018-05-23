NASA опубликовало видео корональной дыры на Солнце, сделанное спутником - ВИДЕО

NASA опубликовало видео корональной дыры на Солнце, которое было сделано при помощи спутника Обсерватории солнечной динамики, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик наглядно демонстрирует активность магнитного поля светила.

При этом видеоклип, выполненный при помощи фиксации длины волны ультрафиолетового света, охватывает период равный двум суткам.

Напомним, под корональными дырами понимаются более темные пятна солнечной короны. Их пониженная яркость объясняется уходом плазмы в межпланетное пространство.

Такая плазма вызывает заметные возмущения магнитного поля Земли.

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