Сирийская армия полностью освободила южный пригород Дамаска

Начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской рассказал об освобождении пригородов Дамаска сирийскими войсками. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.

По его словам, под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон проведена беспрецедентная по своему масштабу гуманитарная операция в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Ярмуке.

Во избежание потерь среди военных и жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов вывели 188 234 человека, из которых 28 725 - боевики.

"По их желанию они были выведены в северные районы страны. Большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома", - добавил Рудской.

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