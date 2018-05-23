МИД РФ заявил о неприемлемости американских условий для Ирана
Условия, которые администрация США выдвигает Ирану, заведомо неприемлемы для Тегерана, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 условий, при которых США готовы заключить с Ираном новое соглашение. Госсекретарь сообщил, что США будут осуществлять "беспрецедентное финансовое давление" на Тегеран, чтобы тот отказался от ядерной и ракетной программы, прекратил "поддержку терроризма" в регионе и вывел свои силы из Сирии.
"Вызывает обеспокоенность, что в Вашингтоне как снежный ком набирает обороты антииранская кампания. Похоже, что США окончательно предпочли политику ультиматумов и угроз в отношении Ирана. Это не соответствует духу СВПД по иранской ядерной программе и выходит за рамки нормальных межгосударственных отношений", - заявила она.
"Мало того, что американская администрация в нарушение международных норм вышла из данной договоренности, так теперь еще и выдвигает априори неприемлемые для Тегерана условия", - сообщила Захарова.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!