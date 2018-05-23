Бегемоты вырвали антилопу гну из пасти голодных крокодилов - ВИДЕО

23 мая 2018 15:11

В Сети появилось видео спасения бегемотами антилопы гну на северо-востоке ЮАР. Противостояние смог запечатлеть посетитель национального парка Крюгера, который находится на территории провинций Лимпопо и Мпумаланга, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

В ролике видно, что группа антилоп пришла к водоему, где обитают крокодилы. Неожиданно один из хищников напал на гну. Крокодил затащил антилопу в воду. Вскоре уже другой крокодил схватил жертву за ногу.

Однако в процесс планомерного уничтожения гну неожиданно вмешались бегемоты, до этого просто наблюдавшие за происходящим. Гиппопотамы атаковали крокодилов и вынудили их отпустить несостоявшуюся добычу, через некоторое время благополучно выбравшуюся на сушу.

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Нажмите на видео для просмотра:

Бегемоты вырвали антилопу гну из пасти голодных крокодилов

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