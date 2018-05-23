СМИ сообщили о бельгийском финансировании боевиков в Сирии

Так называемые иностранные боевики, выехавшие из Бельгии на войну в Сирию и Ирак, за последние годы получили от родственников, друзей и сочувствующих в Бельгии материальную поддержку на общую сумму около 200 тысяч евро, сообщила в среду газета De Tijd.

По ее данным, большая часть средств была перечислена через систему перевода наличных средств Western Union. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Переводы отправлялись посредникам в Ливане и Турции, которые затем переправляли деньги конечным адресатам в Сирии и Ираке.

Как сообщала ранее газета Libre Belgique, число иностранных боевиков-выходцев из Бельгии, которые примкнули к рядам террористов в Сирии и Ираке, немногим превышает 600 человек. Речь идет как о погибших в Сирии и Ираке, так и о тех, кто остается на территории данных стран или возвращается в Бельгию.