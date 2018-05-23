В Турции выдали ордер на арест еще 70 военных по делу о путче

Прокуратура турецкого города Конья выдала ордер на арест 70 военных. Все они - обвиняемые по делу о террористической организации FETO

Как сообщает агентство Dogan, среди лиц, на которых выданы ордера, 43 являются действующими военными. Еще 27 были отстранены от службы в связи с наличием подозрений в связях с FETO. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

В марте суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 65 офицеров военно-морских сил по обвинению в попытке переворота.​

Попытка государственного переворота в Турции произошла в июле 2016 года. Мятеж был подавлен, в стране было введено чрезвычайное положение, которое с тех пор многократно продлевалось. После этих событий по всей страны были арестованы почти 160 тысяч человек, своих постов лишились около 152 тысяч госслужащих.