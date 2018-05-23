Армянка в США обокрала ювелира и хотела бежать в Армению

В американском штате Аризона полиция задержала 35-летнюю Эмму Пчакджян, которая ограбила своего работодателя - ювелирный дом Diamond Craft Fine Jewelry в Скоттсдейле - и намеревалась бежать с награбленным на "историческую родину". О громком деле рассказывает Abc15.com со ссылкой на отчеты полиции, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Кража произошла до 1 мая текущего года - владельцы магазина не нашли мужское бриллиантовое кольцо. Сначала они просто хотели провести инвентаризацию, но Пчакджян отказалась в этом участвовать. На следующий день она уволилась из магазина.

После этого ее сразу заподозрили в краже. Инвентаризацию провели, не досчитались товаров на общую сумму в 250 тысяч долларов. Тогда уже за Пчакджян пришли люди в форме - они устроили обыск у нее дома.

Часть краденого была найдена - ювелирные украшения на 70 тысяч долларов. Товары еще на 180 тысяч долларов пропали.

По словам Эммы Пчакджян, она пошла на кражу, поскольку ее муж потерял работу. Кроме того, она намеревалась в конце мая уехать в Армению.