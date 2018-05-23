В Латвии предложили запретить обучение на русском языке в частных вузах и колледжах

Министерство образования и науки Латвии предложило обязать частные вузы и колледжи вести обучение только на латышском языке или на одном из других официальных языков Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.

В настоящее время такие ограничения, согласно закону о вузах, установлены для государственных высших учебных заведений. Министерство предлагает внести в этот закон поправки, в которых частным вузам и колледжам предлагается завершить действующие программы обучения, не отвечающие этому правилу, до 1 января 2019 года. После этого прием студентов на такие программы предлагается запретить.

Сейчас действующий в Латвии закон разрешает обучение на иностранных языках в рамках языковых и культурных программ.

Как отмечают в министерстве, поскольку государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке должны реализовываться эти программы.

По данным министерства образования, в прошлом году примерно треть студентов частных вузов в Латвии обучалась на русском языке. В государственных вузах доля таких студентов не достигает 1%.