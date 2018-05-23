Премьер Франции отменил визит в Израиль
23 мая 2018 18:35 65
Французский премьер Эдуар Филипп принял решение отменить запланированный на конец мая-начало июня визит в Израиль. Об этом пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам источников в правительстве, изменение в планах премьер-министра страны связано с "внутренней повесткой дня". В канцелярии не подтвердили, что решение может быть связано с переносом американского посольства в Иерусалим.
По данным издания, визита не будет в ближайшее время, но он состоится.
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