Премьер Франции отменил визит в Израиль

Французский премьер Эдуар Филипп принял решение отменить запланированный на конец мая-начало июня визит в Израиль. Об этом пишет Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам источников в правительстве, изменение в планах премьер-министра страны связано с "внутренней повесткой дня". В канцелярии не подтвердили, что решение может быть связано с переносом американского посольства в Иерусалим.

По данным издания, визита не будет в ближайшее время, но он состоится.

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