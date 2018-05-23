МИД Грузии заявил о готовности страны вступить в НАТО

Грузия добилась значительного прогресса на пути соответствия стандартам НАТО и рассчитывает, что на июльском саммите альянса этот факт будет зафиксирован официально, заявил глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем решения (на саммите), которое зафиксирует реальность. А она в том, что Грузия успешно провела изменения и улучшения для соответствия стандартам НАТО", - заявил Джанелидзе, выступая в Институте мира в Вашингтоне.

По его словам, за последние десять лет в стране проводились изменения как в политической, так и в военной области.

"Когда мы говорим о Грузии (вступлении Грузии в НАТО), то это политическое решение. И его нужно принять", - резюмировал министр.

Он добавил, что НАТО для Грузии является "ключевым гарантом территориальной целостности".

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе.