Китай снизит импортные пошлины на автомобили

Китай объявил о снижении импортных пошлин на автомобили и автозапчасти, сообщает агентство Синьхуа. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Как говорится в уведомлении, опубликованном Комитетом по таможенным пошлинам при Госсовете КНР,санкции Госсовета КНР импортные тарифы на автомобили в размере 25 и 20 процентов будут снижены до 15 процентов, а импортные тарифы на автозапчасти в размере восьми, 10, 15, 20 и 25 процентов - до шести процентов.

Новые тарифы вступают в силу с первого июля.

Официальный представитель Министерства финансов КНР отметил, что Китай выступает за многостороннюю торговую систему, свидетельством тому стало нынешнее понижение пошлин на импорт автомобилей, что является важной очередной мерой Китая в содействии дальнейшему расширению реформ и открытости.

По его словам, после вступления в силу средние тарифы на импорт автомобилей и автозапчастей составляют соответственно 13,8 и 6 процентов, что соответствует реалиям китайской автопромышленности.

Значительное понижение импортных пошлин будет способствовать стимулированию структурных реформ в сфере предложения, содействию структурной трансформации и модернизации автопромышленности, повышению качества и эффективности автопродукции, увеличению поставок на внутренний рынок и удовлетворению спроса населения на разнообразную продукцию, а также предоставит китайским потребителям более богатый выбор и доступную продукцию.