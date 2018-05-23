Американская армия рискует остаться без боеприпасов

Американская армия в ближайшем будущем может столкнуться с острой нехваткой снаряжения, пишет DefenseNews со ссылкой на доклад управления Минобороны США по разработке производственной и промышленной политики, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в тексте доклада, хаотичность заказов Пентагона в течение последних 20 лет привела к тому, что многие поставщики оказались не в состоянии оставаться на рынке. Как результат, это вылилось в высокую степень зависимости от иностранных производителей, что таит в себе целый ряд угроз. Например, по словам авторов исследования, успех потенциального конфликта с Китаем напрямую зависит от поставок комплектующих из Поднебесной.

В докладе также говорится о высокой степени зависимости от крупных внутренних поставщиков. Так, на долю компаний Raytheon и Lockheed Martin приходится 97 процентов производства боеприпасов, снаряжения и ракетного обеспечения Пентагона.

В качестве примера роста запросов Пентагона и расхода боеприпасов американскими военными приводятся данные офиса специального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане. За первую четверть 2018 года США сбросили в этой стране почти 1,2 тысячи крупных боеприпасов. Это рекордный показатель с 2013 года и более чем в 2,5 раза превосходит расход за аналогичный период 2017 года.

Авторы исследования приводят четыре категории, в которых наблюдается наиболее тяжелая ситуация, - это твердотопливные ракетные двигатели, тепловые аккумуляторы, детонаторы и малые турбинные двигатели.

В докладе отмечается, что 98 процентов из 121 более мелкой компании, производящей боеприпасы, не имеют на рынке конкурентов. В случае их банкротства или закрытия эти компании никто не сможет заменить.