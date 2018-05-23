В Чехии продавали билеты на "фейковую" встречу со Сталлоне

Несколько тысяч человек приобрели на субботу билеты на встречу со своим любимым актером Сильвестром Сталлоне, притом что сам он в Прагу даже не собирался, сообщил в среду портал Lidovky.

"До 60 тысяч крон (около 2,8 тысячи долларов. - Прим. ред.) заплатили некоторые чешские поклонники таланта Сильвестра Сталлоне за возможность встретиться с ним в субботу в пражском спортивно-развлекательном комплексе Tipsport Arenа. Предполагалось, что в ходе вечера актер расскажет о себе, некоторых секретах киноискусства и своих дальнейших планах. Однако, как выяснилось, Сталлоне ничего об этом не знал и в Прагу не собирался", - сообщило издание, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Организатор вечера, фирма Europa Events, уже разослала на телефоны всем, кто купил билеты на это мероприятие, сообщение о его переносе на октябрь с действием приобретенных билетов. При этом фирма сослалась на проблемы, возникшие якобы у организаторов общеевропейских гастролей Сталлоне.

Сам актер в соцсети заявил, что пражская акция с его участием не имеет никакого юридического обоснования, и сам он в чешскую столицу не собирается.

Большая часть билетов на встречу со Сталлоне продавалась по две тысячи крон (около 95 долларов), но VIP-зрители за свои места действительно заплатили в 30 раз дороже, написал портал.

Пока никто из зрителей не обратился в полицию с жалобой на отмену мероприятия, сообщил изданию представитель пражской полиции Томаш Гулан. Но не исключено, что это произойдет позже.

Фирма-организатор Europa Events принадлежит гражданину Словакии Томашу Блажо. На вопросы обратившихся в фирму в последние дни журналистов никто из ее представителей ничего конкретного не ответил, ограничившись сообщением о том, что "готовится заявление по возникшей ситуации".