США надеются, что Турция не будет приобретать С-400 у России

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США работают над тем, чтобы Турция не приобрела системы С-400 у России, надеются, что этого не случится, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Помпео отметил, что пока не принято решение по поставкам Турции истребителей-бомбардировщиков F-35. При этом, как сообщил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 будет передан Турции 21 июня.

"И мы продолжаем работать над тем, чтобы Турция не приобрела С-400. Я полагаю, что они пока этого не сделали, и надеемся, они никогда их не приобретут", - сказал он в комитете по международным делам палаты представителей США.