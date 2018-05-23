"Калашников" показал пистолет-пулемет "Витязь" - ВИДЕО

23 мая 2018 22:45

Российский концерн "Калашников" показал видео испытаний пистолета-пулемета "Витязь", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Эксперты продемонстрировали применение оружия в закрытом помещении при различных сценариях.  Концерн показал работу "Витязей" и пистолета Ярыгина.

Пистолет-пулемет "Витязь" разработали для МВД в 2004 году на основе АКС-74У. Оружие было названо в честь одноименного спецназа внутренних войск, ставшим первым заказчиком пистолета.

В начале марта "Калашников" анонсировал запуск нового  пистолета Лебедева в серийное производство. При выпуске новинки концерн намерен использовать новое оборудование, которое должно снизить влияние человеческого фактора на ее качество.

Нажмите на видео для просмотра:

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az