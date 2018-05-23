Помпео рассказал о планах ввести новые санкции против России

США намерены ввести больше санкций против России, заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он не пояснил, о каких именно санкциях идет речь, но это уже не первое заявление представителей администрации США о новых мерах в отношении РФ. Так, в частности, ранее президент США Дональд Трамп поручил Помпео подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я знаю, что значительное количество санкций было введено в рамках CAATSA, и еще больше последует", - сказал Помпео, выступая перед конгрессменами в палате представителей США.

Говоря об имплементации санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), Помпео сообщил, что США анализируют ситуацию, где введение этих санкций возможно, чтобы не повлечь "непреднамеренных последствий", в частности, для своих партнеров.

В 2017 году конгресс США принял, а президент Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), который предусматривает санкции против РФ, Ирана и КНДР, а также лиц и компаний из третьих стран, которые с ними сотрудничают. В администрации США заявляли, что намерены применять санкции выборочно, учитывая собственные национальные интересы и интересы союзников и партнеров. США ввели в апреле санкции в соответствии с CAATSA против ряда российских бизнесменов и чиновников, однако по другим статьям закона санкции пока не вводились.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. В американском конгрессе звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении этого документа и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.