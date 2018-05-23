Стало известно, кто сформирует правительство Италии

Президент Италии Серджо Маттарелла принял в среду юриста Джузеппе Конте и дал ему мандат на формирование нового национального правительства, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти, выступление которого транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кандидатуру Конте лидеры общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига" согласовали в минувшие выходные и в понедельник официально представили ее президенту республики.

Как стало известно из источников в Квиринальском дворце, перед тем как пригласить на прием 54-летнего профессора права, Маттарелла провел в среду утром телефонные разговоры с лидером Д5З Луиджи Ди Майо и федеральным секретарем "Лиги" Маттео Салвини. В ходе этих бесед было подтверждено, что Конте - их общий кандидат на пост премьера.