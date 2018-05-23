В киевском метро эскалатор "зажевал" пятилетнего ребенка

23 мая 2018 23:00

Сегодня на станции "Печерская" травмировался пятилетний ребенок. Мама не держала малыша за руку, а он сидел на эскалаторе. Пальцы ребенка попали между ступенями и балюстрадой. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен". О характере травмы не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В ведомстве просят соблюдать правила пользования метрополитеном и повторить их с детьми.

"Держите детей за руку, а совсем маленьких на руках! Не заслоняют за ограничительную линию! Держитесь за поручень! Не бегайте по эскалатору и не садитесь на его ступени! Соблюдение этих простых правых - залог вашей быстрой и безопасной поездки!", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен.

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