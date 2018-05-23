Самолет компании Flydubai вернулся в аэропорт Дубая из-за дебошира на борту

23 мая 2018 23:08

Самолет авиакомпании Flydubai, направлявшийся в Кабул, был вынужден вернуться в аэропорт Дубая из-за поведения одного из пассажиров на борту, сообщает эмиратское агентство WAM со ссылкой на заявление агентства гражданской авиации ОАЭ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолету пришлось совершить разворот в воздушном пространстве Ирана и вернуться в Дубай. После того как дебошира задержали, рейс вновь отправился в путь.

Агентство также опровергло распространившуюся в соцсетях ОАЭ информацию о том, что самолет пытались угнать.

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