Трамп рассказал, когда станет известна точная дата встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, прокомментировал информацию о том, что встреча с главой КНДР может быть перенесена или не состояться. По словам Трампа, вопрос о дате встречи еще решается, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам Трампа, на следующей неделе станет известно о точной дате его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ею "вполне может быть 12 июня".

"Это вполне может быть 12 июня, посмотрим. На следующей неделе мы узнаем", - сказал он, отвечая на вопросы о точной дате саммита США и КНДР.

По словам Трампа, сама встреча "вполне может произойти".

"Но что бы там ни было, мы узнаем на следующей неделе о Сингапуре. И если мы поедем, то это будет замечательно для Северной Кореи", - сказал американский лидер.