Мать Роналду призналась в желании избавиться от сына

Мать игрока мадридского "Реала" Криштиану Роналду, Долорес Авейру, рассказала в своей автобиографической книге "Мужественная мать" о том, что футболист являлся нежеланным для нее ребенком. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru .

"У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь.

Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого", - написала Авейру в книге.

Ранее Роналду занял первое место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPN.