Мать Роналду призналась в желании избавиться от сына
23 мая 2018 23:22 129
Мать игрока мадридского "Реала" Криштиану Роналду, Долорес Авейру, рассказала в своей автобиографической книге "Мужественная мать" о том, что футболист являлся нежеланным для нее ребенком. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru .
"У меня уже было трое детей, я пыталась сделать аборт и не смогла. К счастью, потому что Криштиану стал звездой, которая осветила мою жизнь.
Я хочу передать женщинам, чтобы они не делали этого", - написала Авейру в книге.
Ранее Роналду занял первое место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPN.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!