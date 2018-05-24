Армян из Лос-Анджелеса обвиняются в мошеннической схеме на сумму $8 млн

Пяти жителям округа Лос-Анджелес, среди которых трое армян, предъявлены обвинения в участии в мошеннической схеме с использованием медицинских страховок, сообщают армянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гарри Джизмеджян, Марина Саркисян и Лусине Илангезян замешаны в мошеннической схеме, ущерб от которой оценивается в 8 миллионов долларов.

Мошенники предлагали клиентам бесплатные косметические процедуры, которые не покрывает медицинская страховка, взамен на информацию об их страховке. Подсудимые, которые работали в клиниках, затем выставляли счета страховщикам за покрытие расходов на медицинские процедуры, сообщает "Los Angeles Daily News".

Один из мошенников Гарри Джизмеджян был основным участником преступного сговора. В прошлом он работал следователем в департаменте по расследованию. Он снабжал владельца клиники конфиденциальной информацией о страховой компании. Джизмеджян также отвлекал внимание других следователей от клиник.

С 2012 по 2017 год обвиняемые выставили страховой компании счета за ложные заявления на сумму 20 миллионов долларов и вернули себе 8 миллионов.

Им предъявлены обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества в области здравоохранения, а также по 13 случаям мошенничества в области здравоохранения. Максимальное наказание за каждый пункт обвинения составляет 10 лет тюремного заключения.