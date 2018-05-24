Нападающий «Монако» признан виновным в мошенничестве

Колумбийский нападающий французского "Монако" Радамель Фалькао был признан виновным в финансовом мошенничестве, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Форвард был приговорен к 16 месяцам тюрьмы и штрафом в размере €9 млн, передает испанское издание Marca. Однако, согласно испанскому законодательству, в тюрьму отправляются лишь те, кто был приговорен к более чем двухлетнему сроку лишению свободы.

Испанский суд постановил, что Фалькао участвовал в сокрытии своих доходов на сумму более чем €4,5 млн.

Ранее "Монако" разгромил "Труа" и занял второе место в чемпионате Франции.